Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення в соціальних мережах.

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Збій в роботі "Нової Пошти"

Система "Нової Пошти" не працює, а тому багато клієнтів не можуть зайти в додаток чи на сайт та скористатися послугами.

Про такі проблеми повідомляють користувачі мережі з кількох областей України. Проте є люди, у яких додаток працює.

Поки що не відомо, з яких причин зависла система "Нової Пошти". За потреби враховуйте можливі проблеми в роботі компанії.

Система "Нової Пошти" не працює / Скриншоти з соціальних мереж