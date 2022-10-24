Що робити працівнику, якщо його роботодавець помер: алгоритм дій

Кабмін затвердив новий порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця, який є фізичною особою, або ж набуття чинності рішення суду про визнання такої особи безвісно відсутньою або померлою. Раніше у таких випадках працівники повинні були звертатися безпосередньо до суду.

Оновлене законодавство регламентує алгоритм дій працівника, який опинився у таких обставинах. Як офіційно розірвати трудовий договір за новим порядком у разі смерті фізичної особи, яка є вашим роботодавцем, – читайте далі.

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Що змінилося

Єдиним шляхом юридичного оформлення припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця, який є фізичною особою, раніше було звернення працівника до суду із заявою про встановлення такого факту. Проте у липні відповідний закон доповнили.

Так, було встановлено обов'язки та повноваження центрів зайнятості у разі подання працівником заяви про припинення трудового договору. Крім того, регламентуються особливості взаємодії такого працівника із центром зайнятості, Пенсійним фондом та Державною податковою службою.

Як юридично розірвати трудовий договір із робтодавцем-фізособою, якщо він помер

Щоб юридично розірвати трудовий договір, працівник має звернутися до найближчого центру зайнятості й подати такі документи:

заяву про припинення трудового договору з викладенням інформації про смерть роботодавця;

копії документів, що підтверджують смерть роботодавця, або відповідне рішення суду (за наявності);

копії документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи паспорта громадянина України;

інформацію про роботодавця;

копію трудового договору чи розпорядження про прийняття на роботу;

копію трудової книги (за наявності).

Після цього центр зайнятості самостійно повідомить про припинення дії трудового договору Пенсійний фонд та Державну податкову службу. При цьому, датою припинення трудового договору вважається день подання працівником відповідної заяви.

Протягом трьох робочих днів Пенсійний фонд зобов'язаний внести цю інформацію до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Центр зайнятості, своєю чергою, на прохання працівника може внести відповідний запис про припинення трудового договору у його трудову книжку.