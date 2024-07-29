Українські роботодавці мусять збільшувати працівникам зарплати

Через посилення конкуренції на ринку праці українські роботодавці змушені підвищувати заробітні плати. Основною причиною підвищення заробітних плат є гострий дефіцит працівників.

Нестача працівників наростає

В макроекономічному та монетарному огляді Національного банку йдеться про те, що поєднання збільшення соціальних виплат і низької інфляції сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

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Брак працівників залишається значним і продовжує тиснути на зарплати в бік збільшення,

– пояснюють в НБУ.

Кількість працівників дещо збільшилася, що переважно пов'язано з сезонними факторами. Однак загалом кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи в червні практично залишилася на тому самому рівні.

Це попри те, що зазвичай у цей період вони "сезонно зростають, зокрема через початок жнив".

Які ще працівники критично потрібні

Крім того, попит суттєво зростає на будівельників. За словами директора Науково-технічного центру Академії будівництва України Івана Перегінця, Україні знадобиться близько 1,5 мільйона будівельників впродовж наступних 5-10 років.

Росія вже знищила понад 60 мільйонів квадратних метрів житлової площі в країні. Перегинець також зазначив, що до початку повномасштабної війни в Україні налічувалося лише 300 тисяч будівельників.