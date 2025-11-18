Гроші росіянина Абрамовича від продажу "Челсі" досі не передали Україні: в чому причина

Частину коштів російського олігарха Романа Абрамовича Велика Британія мала направити на допомогу українцям. Проте виконання умов затягується через юридичну суперечку.

Чому кошти з продажу "Челсі" не передали Україні?

Кошти від продажу "Челсі" були заморожені з моменту продажу клубу консорціуму Clearlake на чолі з Тоддом Боулі у 2022 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Це сталося після того, як на Абрамовича було накладено санкції через його зв'язки з Путіним, причому росіянин заявив, що "чистий дохід" від продажу "Челсі" піде "всім жертвам" війни в Україні. ЗМІ писали, що розмір фонду становитиме 2,34 мільярди фунтів стерлінгів.

Юридична суперечка між росіянином та владою острова Джерсі стала ключовим фактором того, що гроші досі не були виплачені жертвам.

У квітні 2022 року, через місяць після зобов'язання щодо фонду "Челсі", Королівський суд Джерсі видав офіційний наказ про заморожування активів, пов'язаних з Абрамовичем, на суму 7 мільярдів доларів (5,3 мільярда фунтів стерлінгів). Генеральний прокурор Джерсі заявив тоді, що Абрамович є підозрюваним у кримінальному розслідуванні, але через кілька місяців офіцери визнали, що рейди були незаконними.

За 3,5 роки з моменту початку розслідування проти пана Абрамовича не було висунуто жодних звинувачень, і, наскільки нам відомо, у цій справі фактично не було досягнуто жодного прогресу. Цьогоріч пану Абрамовичу було дозволено подати позов про змову проти уряду Джерсі,

– заявив його прессекретар.

Джерела в Британії стверджують, що судовий позов Романа Абрамовича неодноразово згадувався під час дискусій щодо використання його заморожених коштів для допомоги Україні. Адвокати росіянина наполягають на тому, що для ухвалення рішення про використання коштів необхідно спочатку врегулювати судову суперечку.

Нагадаємо, що у 2022 році Україна ввела санкції проти 256 російських бізнесменів та їхніх родичів. У санкційному списку опинився олігарх і колишній власник Челсі Роман Абрамович.

Санкції України проти Абрамовича пов'язані з тим, що він отримує прибутки в Росії, прямо чи опосередковано контролюючи групу Evraz plc та низку підприємств:

Нижньотагільський металургійний комбінат, вугільна компанія "Распадська";

Західно-Сибірський металургійний комбінат;

Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат тощо.

Що відомо про Абрамовича та санкції проти нього?