Неочікуваний крок: у Німеччині погодили проєкт за участю "Росатома"

У німецькому Лінгені дозволили виробництво паливних збірок для атомних електростанцій за російською технологією. Планували, що проєкт виконуватимуть у співпраці з "Росатомом".

Що відомо про проєкт

Проєкт спільний з "Росатомом" реалізує компанія Advanced Nuclear Fuels (ANF), яка входить до французької групи Framatome, пише Euronews.

Міністерство навколишнього середовища федеральної землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу ANF у Лінгені на виробництво шестигранних паливних збірок російського зразка. Заявку на реалізацію цього проєкту компанія подала ще у 2022 році.

Такі паливні збірки використовуються на атомних електростанціях радянського типу, які досі працюють у низці країн Східної Європи та Фінляндії.

Чому рішення викликало критику

Попри те, що Євросоюз запровадив масштабні санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, ядерний сектор Росії під ці обмеження досі не потрапив.

Федеральне міністерство довкілля Німеччини заявило, що негативно ставиться до співпраці з "Росатомом", однак наголосило: питання має вирішуватися через загальноєвропейські санкції, а не атомне законодавство.

До того ж федеральний уряд звинувачує Кремль у тому, що він організовує проти ФРН гібридні атаки із застосуванням саботажу, шпигунства та фейкових новин. Проти проєкту також виступають екологічні організації та громадські ініціативи.

Чому санкцій проти російської атомної галузі досі немає

Однією з причин відсутності санкцій називають залежність окремих країн Європи від російських технологій у сфері атомної енергетики. Саме тому ЄС поки не запровадив обмеження щодо російської атомної промисловості, хоча санкції проти інших секторів економіки діють уже кілька років.

Водночас у Нижній Саксонії зазначили, що дозвіл можуть переглянути, якщо з'являться нові ризики, зокрема пов'язані з національною безпекою.

Зауважте, що Лінген є одним із центрів атомної промисловості Німеччини. Тут із 1979 року виробляють паливні збірки для АЕС, працює завод ANF та розташоване тимчасове сховище відпрацьованого ядерного палива.

Хто в Європі залежить від "Росатому"

Експерт із ядерної безпеки Ольга Кошарна у розмові з 24 Каналом розповідає, що консолідоване рішення у вигляді пакету санкцій проти "Росатому" в Європі не можуть ухвалити, перш за все, через особливі відносини Угорщини з Росією, а також зі Словаччиною.

Серед інших країн Європи Франція, наприклад, також продовжує співпрацю з російською ядерною галуззю, зокрема, вона збільшила імпорт ядерних матеріалів. Також найвразливіша група в ЄС у цьому питанні – країни, які експлуатують реактори радянського типу ВВЕР, бо для них історично домінував російський постачальник палива та частини сервісу.

Це стосується насамперед Угорщини, Словаччини, Чехії, Болгарії та Фінляндії.