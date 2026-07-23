Что известно о проекте

Совместный с "Росатомом" проект реализует компания Advanced Nuclear Fuels (ANF), входящая в состав французской группы Framatome, пишет Euronews.

Министерство окружающей среды федеральной земли Нижняя Саксония выдало разрешение заводу ANF в Лингене на производство шестигранных топливных сборок российского образца. Заявку на реализацию этого проекта компания подала еще в 2022 году.

Такие топливные сборки используются на атомных электростанциях советского типа, которые до сих пор работают в ряде стран Восточной Европы и Финляндии.

Почему решение вызвало критику

Несмотря на то, что Евросоюз ввел масштабные санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, ядерный сектор России до сих пор не попал под эти ограничения.

Федеральное министерство окружающей среды Германии заявило, что отрицательно относится к сотрудничеству с "Росатомом", однако подчеркнуло: вопрос должен решаться через общеевропейские санкции, а не атомное законодательство.

Кроме того, федеральное правительство обвиняет Кремль в том, что он организует против ФРГ гибридные атаки с применением саботажа, шпионажа и фейковых новостей. Против проекта также выступают экологические организации и общественные инициативы.

Почему санкций против российской атомной отрасли до сих пор нет

Одной из причин отсутствия санкций называют зависимость отдельных стран Европы от российских технологий в сфере атомной энергетики. Именно поэтому ЕС пока не ввел ограничения в отношении российской атомной промышленности, хотя санкции против других секторов экономики действуют уже несколько лет.

В то же время в Нижней Саксонии отметили, что разрешение могут пересмотреть, если появятся новые риски, в частности связанные с национальной безопасностью.

Отметим, что Линген является одним из центров атомной промышленности Германии. Здесь с 1979 года производят топливные сборки для АЭС, работает завод ANF и расположено временное хранилище отработанного ядерного топлива.

Кто в Европе зависит от "Росатома"

Эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная в беседе с 24 Каналом рассказывает, что консолидированное решение в виде пакета санкций против "Росатома" в Европе не могут принять, прежде всего, из-за особых отношений Венгрии с Россией, а также со Словакией.

Среди других стран Европы Франция, например, также продолжает сотрудничество с российской атомной отраслью, в частности, она увеличила импорт ядерных материалов. Кроме того, наиболее уязвимая группа в ЕС в этом вопросе – страны, эксплуатирующие реакторы советского типа ВВЭР, поскольку для них исторически доминировал российский поставщик топлива и части сервиса.

Это касается прежде всего Венгрии, Словакии, Чехии, Болгарии и Финляндии.