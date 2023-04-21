На Росії хочуть розраховуватись облігаціями, а не валютою з компаніями які йдуть

Російський центробанк розгляне ідею розплачуватися з іноземними компаніями, що йдуть з російського ринку, спеціальними облігаціями замість валюти. Про це повідомляються російські ЗМІ, посилаючись на заяву голови російського центробанку Ельвіри Набіулліної.

Облігації замість валюти

Облігації російського центробанку, які будуть прив'язані до заморожених активів замість валюти, на думку, російських депутатів допоможуть стабілізувати курс рубля.

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Цю ідею треба додатково опрацювати, але в принципі така ініціатива може бути розглянута як один із заходів щодо захисту російських активів, заморожених за кордоном,

– сказала Набіулліна.

Однак у такому рішенні, варто зауважити, є й позитивний момент. Адже у такому випадку центробанку Росії доведеться розкрити інформацію про російські резерви.

На цьому аспекті також наголосила й Набіулліна, зауваживши, що центробанк не хотів би розкривати інформацію про російські резерви. "Але як альтернативу замість рахунків типу С можна розглянути", – додала вона.

У скільки оцінюють заморожені резерви

Раніше глава російського Мінфіну Антон Силуанов оцінював заморожені резерви Росії у 300 мільярдів доларів.

Набіулліна 18 квітня повідомила, що обмеження на виведення коштів з Росії нерезидентами з "недружніх" країн – це захід у відповідь на арешт активів, який формує переговорну позицію з цього питання.

Варто також зауважити, що останнім часом справи у російської валюти погіршились, а Кремль все більше витрачає коштів з Фонду національного добробуту через нафтові санкції. Наразі рубль – одна з найслабших валют світу, а від початку 2023 року долар у Росії подорожчав на 17%.