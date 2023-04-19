Російські ЗМІ також повідомляють, що італійський виробник був вимушений зупинити виробництво в Росії, а турецький бренд техніки Arcelik змушений знизити ціни на 16% через курс.

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Збитки Candy

Через курс валют італійський бренд Candy втратив 15% прибутку . Однак після розпродажу складських запасів компанія може відновити роботу до літа.

. Однак після розпродажу складських запасів компанія може відновити роботу до літа. Також учасники ринку резюмують, що без фінансових пільг із боку держави виробництво техніки в Росії стає нерентабельним.

Без держпідтримки на виробництво побутової техніки в Росії чинитиме серйозний тиск імпорт: її собівартість у Китаї чи Туреччині нижча,

– зазначив керуючий директор напрямку великої побутової техніки F+tech|.

Також російські ЗМІ зауважують, що продаж холодильників у Росії у кількісному вимірі (штуках) в лютому впав на 42%, до 196 тисяч, у грошовому вимірі – вдвічі, до 7,1 мільярда рублів.

Нагадаємо! Нещодавно стало відомо, що товари виробників, з якими працювала компанія IKEA, будуть продавати у мережі магазинів під назвою "Swed house". Попри найменування, це не компанія зі Швеції, як можна було б припустити. Насправді бренд зареєстрований у "дружній" для Росії країні – Білорусі. Наразі йдеться про план з відкриттям 10 магазинів на території держави-агресорки.