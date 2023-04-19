Российские СМИ также сообщают, что итальянский производитель был вынужден остановить производство в России, а турецкий бренд техники Arcelik вынужден снизить цены на 16% из-за курса.

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Ущерб Candy

Из-за курса валют итальянский бренд Candy потерял 15% прибыли . Однако после распродажи складских запасов компания может возобновить работу до лета.

. Однако после распродажи складских запасов компания может возобновить работу до лета. Также участники рынка резюмируют, что без финансовых льгот со стороны государства производство техники в России становится нерентабельным.

Без господдержки на производство бытовой техники в России будет оказывать серьезное давление импорт: ее себестоимость в Китае или Турции ниже,

– отметил управляющий директор направления большой бытовой техники F+tech.

Также российские СМИ отмечают, что продажа холодильников в России в количественном измерении (штуках) в феврале упала на 42%, до 196 тысяч, в денежном измерении – вдвое, до 7,1 миллиарда рублей.

Напомним! Недавно стало известно, что товары изготовителей, с которыми работала компания IKEA, будут продавать в сети магазинов под названием "Swed house". Несмотря на наименование, это не компания из Швеции, как можно было бы предположить. На самом деле бренд зарегистрирован в "дружественной" для России стране – Белоруссии. Речь идет о плане с открытием 10 магазинов на территории государства-агрессорки.