Российские СМИ также сообщают, что итальянский производитель был вынужден остановить производство в России, а турецкий бренд техники Arcelik вынужден снизить цены на 16% из-за курса.
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Ущерб Candy
- Из-за курса валют итальянский бренд Candy потерял 15% прибыли. Однако после распродажи складских запасов компания может возобновить работу до лета.
- Также участники рынка резюмируют, что без финансовых льгот со стороны государства производство техники в России становится нерентабельным.
Без господдержки на производство бытовой техники в России будет оказывать серьезное давление импорт: ее себестоимость в Китае или Турции ниже,
– отметил управляющий директор направления большой бытовой техники F+tech.
Также российские СМИ отмечают, что продажа холодильников в России в количественном измерении (штуках) в феврале упала на 42%, до 196 тысяч, в денежном измерении – вдвое, до 7,1 миллиарда рублей.