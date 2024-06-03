Росія хоче викупити уранові активи Франції, розташовані в Нігері

Росія активно прагне посилити свою присутність у Нігері, зокрема у сфері видобутку урану. Це може мати значний вплив на геополітичну ситуацію в регіоні, оскільки Нігер є одним з ключових виробників урану у світі.

Росія посилила присутність у Нігері

Росія прагне заволодіти урановими активами в Нігері, які належать державній французькій компанії. Російська державна ядерна корпорація "Росатом" мала контакти з військовими лідерами Нігеру щодо придбання активів французької компанії Orano SA.

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Обговорення, ймовірно, стосуються ліцензій на видобуток.

За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2022 році Нігер забезпечував близько 4% світового видобутку урану.

Після державного перевороту минулого липня, внаслідок якого був скинутий прозахідний лідер, Нігер став останньою з низки африканських країн, переважно з військовими урядами, які налагодили тісніші безпекові зв'язки з Росією.

Це відкрило Росії шлях до залучення до гірничодобувної сфери. Країна робить спроби відродити свою колишню присутність в Африці. Зокрема через використання поширеного обурення від впливу Франції, яка десятиліттями домінувала у своїх колишніх колоніях.

Росія активізувала свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, зокрема після перевороту в Нігері, і вважає цю частину світу стратегічною інвестиційною можливістю,

– зазначає ядерний аналітик із Берліна Марк Хіббс.

Що відомо про переговори з Нігером

Наразі не ясно, скільки активів у Нігері хоче придбати Росатом.

Джерело Reuters в Москві каже, що переговори зараз на початковому етапі, який ще не перейшов у стадію конкретних переговорів, і умови будь-якої передачі ще не визначені.

Orano має більшість акцій у компаніях, які управляють кар'єром Somair, зараз закритим підземним рудником Cominak та проєктом Imouraren, який був призупинений з 2015 року.

Orano заявила, що не знає про будь-які переговори між Нігером та російськими організаціями. Вона продовжувала спілкуватися з новими лідерами Нігеру з липня.