Бізнес у Росії стикається зі значними труднощами з проведенням платежів з Китаю

Росія має проблеми з прямими платежами в юанях — вони часто заморожуються або затримуються. Це почалося після того, як у червні США розширили критерії запровадження санкцій.

Платежі в юанях майже неможливі

Це значно ускладнює або робить неможливими прямі платежі з Китаю до Росії навіть при використанні юанів.

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У деяких китайських покупців російської агропродукції також виникли проблеми з платежами. Китай став основним торговим партнером Росії після вторгнення в Україну та санкцій США і ЄС проти Москви.

Проблеми зачіпають не лише сировинні товари, як-от метали та сільське господарство, але й інші галузі. Минулого тижня Асоціація російських автомобільних дилерів попередила, що імпорт автомобілів і запчастин з Китаю, який зараз є основним постачальником, може зупинитися через проблеми з розрахунками.

Ситуація ілюструє, як дедалі суворіші санкції проти Росії поступово впливають на економіку країни.

Центральний банк у липневому звіті про макроекономічні та фінансові тенденції зазначив, що спостерігається "зменшення ступеня відкритості російської економіки, що відображається в зниженні частки імпорту та експорту у ВВП та зростанні ролі внутрішнього попиту та виробництва".