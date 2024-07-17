Як ці товари надходять у Росію
Логістична фірма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) пропонує російським компаніям послуги паралельного імпорту. Тобто, вони здійснюють перевезення через треті країни.
Читайте також Алюмінієвий завод у Запоріжжі продають: яка стартова ціна і як його нищив росіянин Дерипаска
При цьому, HT Rus відкрито повідомляє про це на своєму сайті. Зараз клієнтами цієї компанії є такі російські підприємства:
- Російський автобренд Aurus.
- Тюменський акумуляторний завод.
- АТ "Протон".
- КамАЗ.
Усі ці компанії зараз перебувають під санкціями ЄС або США.
Компанія Heinrich Tapp Rus (HT Rus) пов'язана з Німеччиною. Її засновниками вважаються співробітники московського офісу німецької компанії Hellmann Worldwide Logistics. Після початку повномасштабної війни в Україні ця компанія покинула Росію.