Як ці товари надходять у Росію

Логістична фірма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) пропонує російським компаніям послуги паралельного імпорту. Тобто, вони здійснюють перевезення через треті країни.

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При цьому, HT Rus відкрито повідомляє про це на своєму сайті. Зараз клієнтами цієї компанії є такі російські підприємства:

Російський автобренд Aurus.

Тюменський акумуляторний завод.

АТ "Протон".

КамАЗ.

Усі ці компанії зараз перебувають під санкціями ЄС або США.

Зауважте! За 2023 рік HT Rus отримала прибуток у розмірі 17,5 мільйонів доларів.

Компанія Heinrich Tapp Rus (HT Rus) пов'язана з Німеччиною. Її засновниками вважаються співробітники московського офісу німецької компанії Hellmann Worldwide Logistics. Після початку повномасштабної війни в Україні ця компанія покинула Росію.

Цікаво, що найбільшим акціонером HT Rus є німецький бізнесмен Александр Ределер. Проте, як він стверджує, йому невідомо про подробиці діяльності цієї компанії.