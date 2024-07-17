Як ці товари надходять у Росію

Логістична фірма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) пропонує російським компаніям послуги паралельного імпорту. Тобто, вони здійснюють перевезення через треті країни.

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При цьому, HT Rus відкрито повідомляє про це на своєму сайті. Зараз клієнтами цієї компанії є такі російські підприємства:

  • Російський автобренд Aurus.
  • Тюменський акумуляторний завод.
  • АТ "Протон".
  • КамАЗ.

Усі ці компанії зараз перебувають під санкціями ЄС або США.

Компанія Heinrich Tapp Rus (HT Rus) пов'язана з Німеччиною. Її засновниками вважаються співробітники московського офісу німецької компанії Hellmann Worldwide Logistics. Після початку повномасштабної війни в Україні ця компанія покинула Росію.