Как эти товары поступают в Россию

Логистическая фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) предлагает российским компаниям услуги параллельного импорта. То есть, они осуществляют перевозки через третьи страны.

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При этом, HT Rus открыто сообщает об этом на своем сайте. Сейчас клиентами этой компании являются такие российские предприятия:

Российский автобренд Aurus.

Тюменский аккумуляторный завод.

АО "Протон".

КамАЗ.

Все эти компании сейчас находятся под санкциями ЕС или США.

Обратите внимание! За 2023 год HT Rus получила прибыль в размере 17,5 миллионов долларов.

Компания Heinrich Tapp Rus (HT Rus) связана с Германией. Ее основателями считаются сотрудники московского офиса немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics. После начала полномасштабной войны в Украине эта компания покинула Россию.

Интересно, что крупнейшим акционером HT Rus является немецкий бизнесмен Александр Ределер. Однако, как он утверждает, ему неизвестно о подробностях деятельности этой компании.