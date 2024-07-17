Как эти товары поступают в Россию

Логистическая фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) предлагает российским компаниям услуги параллельного импорта. То есть, они осуществляют перевозки через третьи страны.

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При этом, HT Rus открыто сообщает об этом на своем сайте. Сейчас клиентами этой компании являются такие российские предприятия:

  • Российский автобренд Aurus.
  • Тюменский аккумуляторный завод.
  • АО "Протон".
  • КамАЗ.

Все эти компании сейчас находятся под санкциями ЕС или США.

Компания Heinrich Tapp Rus (HT Rus) связана с Германией. Ее основателями считаются сотрудники московского офиса немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics. После начала полномасштабной войны в Украине эта компания покинула Россию.