Росія приховує статистику виробництва пального після ударів по НПЗ

Влада Росії вирішила не розголошувати статистику виробництва бензину після того, як Україна завдала ударів по великих нафтопереробних заводах країни. Українські атаки спричинили значне падіння виробництва в нафтовій галузі.

Чому Росія приховує статистику

28 травня російське Міністерство енергетики оголосило про припинення надання тижневої статистики про виробництво автобензину та дизельного пального. Відомство заявило, що таке рішення ухвалено "враховуючи поточну геополітичну обстановку", передають російські ЗМІ.

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У міністерстві стверджують, що цей крок зміцнить надійність постачань для внутрішнього ринку та підвищить енергетичну безпеку держави.

Останні доступні дані росстату вказують, що за тиждень з 13 по 19 травня російські нафтопереробні заводи виробили 740 тисяч тонн бензину. Це на 2,5% менше, ніж тиждень раніше, і на 20% менше порівняно з даними за грудень 2023 року.

Українські удари по НПЗ Росії: контекст

21 травня у Бєлгородській області сталася атака дронами на село Вознесенівка Шебекинського міського округу. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи, які згодом спричинили пожежу. За даними місцевої адміністрації, вибухи пошкодили склади та ангари з технікою, а також спричинили займання резервуарів з паливом.

19 травня у Ленінградській області Росії сталася пожежа на Виборзькій нафтобазі. У Краснодарському краї також зареєстровано атаку на військовий аеродром у станиці Кущівській, а в Слов'янську-на-Кубані були чутні вибухи на території нафтопереробного заводу.

У ніч на 17 травня безпілотники Головного управління розвідки України атакували морський торговельний порт у Новоросійську. За даними супутникових знімків, унаслідок удару постраждала інфраструктура компанії ВАТ "ІПП", яка займається обробкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії.

Виробництво дизельного пального в Росії знизилося на 7,1% за тиждень, склавши 1,55 мільйона тонн.