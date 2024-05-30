Россия скрывает статистику производства горючего после ударов по НПЗ
Власти России решили не разглашать статистику производства бензина после того, как Украина нанесла удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам страны. Украинские атаки вызвали значительное падение производства в нефтяной отрасли.
Почему Россия скрывает статистику
28 мая российское Министерство энергетики объявило о прекращении предоставления недельной статистики о производстве автобензина и дизельного топлива. Ведомство заявило, что такое решение принято "учитывая текущую геополитическую обстановку", передают российские СМИ.
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В министерстве утверждают, что этот шаг укрепит надежность поставок для внутреннего рынка и повысит энергетическую безопасность государства.
Последние доступные данные росстата указывают, что за неделю с 13 по 19 мая российские нефтеперерабатывающие заводы произвели 740 тысяч тонн бензина. Это на 2,5% меньше, чем неделей ранее, и на 20% меньше по сравнению с данными за декабрь 2023 года.Интересно! Производство дизельного топлива в России снизилось на 7,1% за неделю, составив 1,55 миллиона тонн.
Украинские удары по НПЗ России: контекст
- 21 мая в Белгородской области произошла атака дронами на село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Местные жители сообщали о громких взрывах, которые впоследствии вызвали пожар. По данным местной администрации, взрывы повредили склады и ангары с техникой, а также вызвали возгорание резервуаров с топливом.
- 19 мая в Ленинградской области России произошел пожар на Выборгской нефтебазе. В Краснодарском крае также зарегистрирована атака на военный аэродром в станице Кущевской, а в Славянске-на-Кубани были слышны взрывы на территории нефтеперерабатывающего завода.
- В ночь на 17 мая беспилотники Главного управления разведки Украины атаковали морской торговый порт в Новороссийске. По данным спутниковых снимков, в результате удара пострадала инфраструктура компании ОАО "ИПП", которая занимается обработкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и масла.