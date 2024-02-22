Росіяни прагнуть загарбання не лише у війні проти України. Вони також активно грабують і власний внутрішній ринок.

Активи "Рольфа" тепер повністю належать Росії

У грудні минулого року російський диктатор Владімір Путін видав указ про передачу активів найбільшого російського автодилера "Рольф" в управління Госімущества. Однак на цьому справа не закінчилася.

Цікаво Російські потужності Danone:до чого тут Кадиров

Аби "узаконити" рейдерське захоплення активів, російська Генпрокуратура звернулася до суду щодо стягнення активів "Рольф" на користь держави. Суд "неочікувано" прийняв усі претензії Генпрокуратури та задовольнив позов.

Згідно із рішенням суду, Росії тепер належать усі акції АТ "Рольф". Раніше вони належали "Деланс лімітед" та ТОВ "Рольф моторс". Також йдеться про 100% частки у статутних капіталах ТОВ "Рольф моторс", ТОВ "Рольф естейт Санкт-Петербург", ТОВ "Рольф тех".

"Рольф" – найбільший автодилер Росії, який володіє автосалонами у Москві та Санкт-Петербурзі. Компанію заснував колишній депутат Госдуми Сєргєй Пєтров, до 2021 року він був серед найбагатших росіян у списку Forbes.

У 2019 році проти Пєтрова та інших керівників порушили кримінальну справу. Його звинуватили у незаконних валютних операціях та переказі коштів нерезидентам. Пєтров мешкає за кордоном, тож його судили заочно. Сам він стверджує, що кримінальна справа – це спроба захопити бізнес та помста за політичну діяльність.