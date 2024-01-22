Погрожують забрати все: Росія істерично намагається завадити конфіскації заморожених грошей

Росіяни все ще намагаються зберегти свої активи, які заморожені у Європі. Заочно у Кремлі з ними попрощалися, але опускати руки та просто миритися з таким ходом подій там не збираються.

Росія знову сподівається на дієвість погроз

США та Євросоюз готуються до конфіскації заморожених російських активів. Їх загальний обсяг складає близько 300 мільярдів доларів.

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Російські пропагандисти вважають, що окупанти можуть у відповідь забрати активи західних компаній на своїй території. За словами росіян, сума збитків для західного бізнесу може скласти 288 мільярдів – трішки менше, аніж можуть конфіскувати у Росії за напад на Україну.

Раніше представники країн G7 повідомляли, що готуються виступити з рішучою заявою про свої наміри щодо Росії. Відповідне звернення вони повинні зробити після зустрічі наприкінці лютого, коли зустрінуться до другої річниці вторгнення Росії в Україну. За підрахунками росіян, інвестиції цих країн у російську економіку на кінець 2022 року дорівнювали саме 288 мільярдам доларів.

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Як заявили російські пропагандисти, найбільші європейські інвестори у російську економіку виглядають наступним чином:

Кіпр;

Нідерланди;

Німеччина;

Франція;

Італія.

Міжнародні агенства повідомляють, що перевірити правдивість заяв росіян неможливо, тому наскільки їхні підрахунки відповідають реальності, сказати ніхто не береться.