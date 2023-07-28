Часу стає все менше: німецький енергетичний гігант скаржиться на складнощі у Росії
Джерело:Reuters
Іноземним компанія стає все складніше покидати російський ринок. Черговим підтвердженням цього стала заява однієї із найпотужніших нафтогазових компаній Німеччини.
Йдеться про компанію Wintershall Dea, яка скаржиться на непередбачувану політичну ситуацію у Росії. Про це розповів очільник енергетичного гіганта Маріо Мерен.
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Німецький гігант скаржиться на складнощі у Росії
За словами німецького бізнесмена, кожного дня створюють нові перешкоди для виходу з російського ринку. Проте він додав, що малоймовірно офіційна Москва наважиться націоналізувати іноземні енергетичні компанії, як це зробили із Danone. Мовляв, газ – це один із критично важливих джерел доходів для Росії, тому компанії з цього сектору мають стратегічне значення.
Активи, в яких ми володіємо акціями, було оголошено стратегічними,
– додав гендиректор Wintershall Dea.
Маріо Мерен підкреслив, що його компанія немає контактів з російським урядом. За його словами, енергетичний гігант звернувся до російського Газпрому, запитавши про викуп частки німецького партнера у російських спільних проєктах.