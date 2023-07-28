Йдеться про компанію Wintershall Dea, яка скаржиться на непередбачувану політичну ситуацію у Росії. Про це розповів очільник енергетичного гіганта Маріо Мерен.

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Німецький гігант скаржиться на складнощі у Росії

За словами німецького бізнесмена, кожного дня створюють нові перешкоди для виходу з російського ринку. Проте він додав, що малоймовірно офіційна Москва наважиться націоналізувати іноземні енергетичні компанії, як це зробили із Danone. Мовляв, газ – це один із критично важливих джерел доходів для Росії, тому компанії з цього сектору мають стратегічне значення.

Активи, в яких ми володіємо акціями, було оголошено стратегічними,

– додав гендиректор Wintershall Dea.

Маріо Мерен підкреслив, що його компанія немає контактів з російським урядом. За його словами, енергетичний гігант звернувся до російського Газпрому, запитавши про викуп частки німецького партнера у російських спільних проєктах.