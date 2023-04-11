Через санкції Росія вперше відправила на ремонт літак в Іран

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" відправила літак Airbus A330-300 зі свого парку на технічне обслуговування до Ірану. Представник перевізника це підтвердив.

Аерофлот відправив літак на ремонт в Іран

Представник Аерофлоту заявив, що іранський авіаперевізник Mahan Air має необхідну матеріальну базу, сертифікати та величезний досвід, щоб відремонтувати літак A330-300. Та додав, що провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості.

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Тож лайнер із реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана 5 квітня. Співробітники Mahan Air збираються провести обслуговування стійок шасі літака та інші роботи.

Іран багато років перебуває під санкціями. Серед яких заборона продавати літаки та запчастини до них іранським авіакомпаніям, до яких з 2019 року входить Mahan Air. Варто зауважити, що зношування літаків, незадовільне техобслуговування та відсутність запчастин стали причиною кількох великих авіакатастроф, що сталися в Ірані.

Що цьому передувало

Раніше літаки перевізника обслуговували інші компанії, наприклад гонконзька HAECO.