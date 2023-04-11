Аэрофлот отправил самолет на ремонт в Иран

Представитель Аэрофлота заявил, что у иранского авиаперевозчика Mahan Air есть необходимая материальная база, сертификаты и огромный опыт, чтобы отремонтировать самолет A330-300. Он добавил, что провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества.

Читайте также Представитель Porsche предложил Путину помощь в восстановлении российского автопрома

Поэтому лайнер с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран 5 апреля. Сотрудники Mahan Air намерены провести обслуживание стоек шасси самолета и другие работы.

Иран много лет находится под санкциями. Среди которых запрет продавать самолеты и запчасти к ним иранским авиакомпаниям, к которым с 2019 года относится и Mahan Air. Стоит отметить, что износ самолетов, неудовлетворительное техобслуживание и отсутствие запчастей стали причиной нескольких крупных авиакатастроф, произошедших в Иране.

Обратите внимание! Ранее самолеты перевозчика обслуживали другие компании, например, гонконгская HAECO.

Что этому предшествовало