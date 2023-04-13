Росія виплатить Нафтогазу 5 мільярдів доларів компенсації за збитки в Криму
Суд у Гаазі постановив, що Росія зобов'язана виплатити 5 мільярдів доларів на користь українського НАК "Нафтогаз". Це компенсація за збитки та втрачене майно в окупованому Криму.
Зобов'язання виплатити компенсацію
Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня зобов'язав Росію виплати компенсацію Нафтогазу. Голова НАК Олексій Чернишов зазначив, що це компенсація за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року, передає 24 Канал.
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Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.
Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки, спричинені незаконним захопленням активів у Криму.Зверніть увагу! Сума компенсації у 5 мільярдів доларів – найбільша сума, яка присуджена міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму. Також суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати Нафтогазу витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.
Виплата компенсації Росією
У НАК "Нафтогаз" зазначили, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Тож у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де перебувають активи Росії.
Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання Росії на тому, що Нафтогаз не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням,
– йдеться у заяві Нафтогазу.
Що цьому передувало: коротко
- У жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження проти Росії на підставі Угоди між Кабміном та урядом Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.
- У травні 2018 році відбулись усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності.
- У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь Нафтогазу. Трибунал підтвердив свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що Росія в порушення своїх зобов’язань за Угодою про захист інвестицій незаконно експропріювала інвестиції Нафтогазу.
- У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі.