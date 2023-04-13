Росія виплатить Нафтогазу 5 мільярдів доларів компенсації за збитки в Криму

Суд у Гаазі постановив, що Росія зобов'язана виплатити 5 мільярдів доларів на користь українського НАК "Нафтогаз". Це компенсація за збитки та втрачене майно в окупованому Криму.

Зобов'язання виплатити компенсацію

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня зобов'язав Росію виплати компенсацію Нафтогазу. Голова НАК Олексій Чернишов зазначив, що це компенсація за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року, передає 24 Канал.

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки, спричинені незаконним захопленням активів у Криму.

Виплата компенсації Росією

Сума компенсації у 5 мільярдів доларів – найбільша сума, яка присуджена міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму. Також суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати Нафтогазу витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

У НАК "Нафтогаз" зазначили, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Тож у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де перебувають активи Росії.

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання Росії на тому, що Нафтогаз не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням,

– йдеться у заяві Нафтогазу.

Що цьому передувало: коротко