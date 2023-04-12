Російські власники не змогли оскаржити рішення суду щодо конфіскації ТРЦ про що ухвала у єдиному реєстрі судових рішень .

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Нагадаємо, що одним з таких російських власників був олігарх Ротенберг, а також його син Ігор Ротенберг та бізнес-партнери Олександр Скоробагатько та Олександр Пономаренко.

Ще 20 березня ВАКС прийняв рішення про конфіскацію контрольної частини корпоративних прав, цілісних майнових комплексів, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів на банківських рахунках, в тому числі ТОВ "Авангард-Віларті" та ТОВ "ІС "Либідь", які є власниками Ocean Plaza.

Рішення повинно було набути чинності за 10 днів, якщо інша сторона не подасть апеляцію. Однак, апеляційну скаргу відхили на тій підставі, що її подала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не була стороною в адміністративній справі за позовом Мінюсту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважував, що навіть якщо російські власники Ocean Plaza й подадуть скаргу, то успіху це не матиме.

Що цьому передувало