Российские владельцы не смогли обжаловать решение суда о конфискации ТРЦ о чем определение в едином реестре судебных решений .

Напомним, что одним из таких российских владельцев был олигарх Ротенберг, а также его сын Игорь Ротенберг и бизнес-партнеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Еще 20 марта ВАКС принял решение о конфискации контрольной части корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества, денежных средств на банковских счетах, в том числе ООО "Авангард-Виларти" и ООО "ИС "Лыбидь", владельцев Ocean Plaza.

Решение должно было вступить в силу за 10 дней, если другая сторона не подаст апелляцию. Однако апелляционную жалобу отклонили на том основании, что ее подала компания Jupiter Nine Trust Company Limited, которая не была стороной по административному делу по иску Минюста.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия замечал, что даже если российские владельцы Ocean Plaza и подадут жалобу, то успеха это не будет иметь.

Что этому предшествовало