Национализация Ocean Plaza
Российские владельцы не смогли обжаловать решение суда о конфискации ТРЦ о чем определение в едином реестре судебных решений.
Еще 20 марта ВАКС принял решение о конфискации контрольной части корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества, денежных средств на банковских счетах, в том числе ООО "Авангард-Виларти" и ООО "ИС "Лыбидь", владельцев Ocean Plaza.
Решение должно было вступить в силу за 10 дней, если другая сторона не подаст апелляцию. Однако апелляционную жалобу отклонили на том основании, что ее подала компания Jupiter Nine Trust Company Limited, которая не была стороной по административному делу по иску Минюста.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия замечал, что даже если российские владельцы Ocean Plaza и подадут жалобу, то успеха это не будет иметь.
Что этому предшествовало
- Ротенберг управлял акциями киевского торгового центра через подконтрольные коммерческие структуры в Украине и за границей. Таким образом, олигарх контролировал 66% корпоративных прав Ocean Plaza.
- В августе 2022 года офис Генпрокурора передал под управление АРМА корпоративные права Ocean Plaza, других компаний и 350 миллионов гривен.