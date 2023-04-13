Россия выплатит Нафтогазу 5 миллиардов долларов компенсации за убытки в Крыму

Суд в Гааге постановил, что Россия обязана выплатить 5 миллиардов долларов в пользу украинского НАК "Нафтогаза". Это компенсация за ущерб и утраченное имущество в оккупированном Крыму.

Обязательство выплатить компенсацию

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля обязал Россию выплатить компенсацию Нафтогазу. Председатель НАК Алексей Чернышев отметил, что это компенсация за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, начиная с 2014 года, передает 24 Канал.

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Алексей Чернышев Глава НАК "Нафтогаз" Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад.

Арбитражный трибунал подтвердил, что Россия должна в полном объеме компенсировать ущерб, нанесенный незаконным захватом активов в Крыму.

Выплата компенсации Россией

Сумма компенсации в 5 миллиардов долларов – самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму. Также суд принял решение, что Россия должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.

В НАК "Нафтогаз" отметили, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения Поэтому в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание России на том, что Нафтогаз не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.

– говорится в заявлении Нафтогаза.

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