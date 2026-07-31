Виробник DrSante та Зеленої Аптеки: український бренд косметики постраждав через дії Росії

Внаслідок ракетної атаки росіян на Київ проти 30 липня був знищений магазин українського виробника косметики Elfa. Йдеться про торгівельну точку, що була розташована за адресою на вулиці Івана Дзюби, 9.

Що відомо про атаку на магазин та офіс компанії Elfa

Компанія пообіцяла відновити знищений магазин, про що повідомила у своїх соціальних мережах.

Це велика втрата для всієї нашої команди. Біль, лють і ненависть до російських терористів, які руйнують наші міста, домівки та український бізнес. Але найголовніше – усі живі,

– написали в Instagram.

Наголошується, що ElfaShop продовжує працювати. Для українців відкриті ще 18 магазинів. Зокрема, онлайн-магазин приймає замовлення без змін.

А у Facebook повідомили, що також постраждав офіс українського виробника косметики. Про це розповіла українка Юлія Гагаріна, яка багато років працювала у компанії.

Чи була поряд військова ціль? Ні. Були житлові будинки. Але кого це зараз рятує?

– написала жінка на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала, що Elfa є виробником величезного асортименту косметики для аптек та звичайних магазинів. Вона закликала зайти в найближчий магазин чи аптеку та підтримати український бізнес, який атакувала Росія.

Нагадаємо, що Росія активно атакує українські бізнеси у різних регіонах. Наприклад, внаслідок атаки росіян постраждала виноробня у Львові.

Також ворог регулярно б'є по "Новій пошті". За останні кілька днів стало відомо про удари у Вінницькій області, у Полтаві та Дніпропетровщині.