Що відомо про атаку на магазин та офіс компанії Elfa

Компанія пообіцяла відновити знищений магазин, про що повідомила у своїх соціальних мережах.

Це велика втрата для всієї нашої команди. Біль, лють і ненависть до російських терористів, які руйнують наші міста, домівки та український бізнес. Але найголовніше – усі живі,

– написали в Instagram.

Наголошується, що ElfaShop продовжує працювати. Для українців відкриті ще 18 магазинів. Зокрема, онлайн-магазин приймає замовлення без змін.

А у Facebook повідомили, що також постраждав офіс українського виробника косметики. Про це розповіла українка Юлія Гагаріна, яка багато років працювала у компанії.

Чи була поряд військова ціль? Ні. Були житлові будинки. Але кого це зараз рятує?

– написала жінка на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала, що Elfa є виробником величезного асортименту косметики для аптек та звичайних магазинів. Вона закликала зайти в найближчий магазин чи аптеку та підтримати український бізнес, який атакувала Росія.

Нагадаємо, що Росія активно атакує українські бізнеси у різних регіонах. Наприклад, внаслідок атаки росіян постраждала виноробня у Львові.

Також ворог регулярно б'є по "Новій пошті". За останні кілька днів стало відомо про удари у Вінницькій області, у Полтаві та Дніпропетровщині.