Банкрутства в Росії: чому тисячі торгових центрів можуть закритись

Підвищення ключової ставки в Росії до 21% матиме негативні наслідки для багатьох росіян. Відтак власники торгових центрів вже можуть опинитися на межі банкрутства.

Кредити для росіян подорожчали

Як розповів віцепрезидент російської Спілки торгових центрів Павло Люлін, після збільшення ставки до 21% російські банки почали надсилати клієнтам повідомлення про суттєве зростання вартості вже виданих кредитів, передають російські ЗМІ.

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Нагадуємо! Центральний Банк Росії підвищив ключову ставку до рекордного рівня – 21% річних. Спонукало до такого підвищення нещодавнє падіння рубля.

Крім того, на ситуацію в Росії впливає й те, що податки підвищуються, а орендарі масово відмовляються від приміщень, що може створити серйозні фінансові ризики для власників тисячі ТЦ.