Які компанії постачають в Росію американські деталі

За інформацією російських ЗМІ з посиланням на The Insider, заборонене обладнання американського виробництва надходить через такі країни, як Туреччина, Китай, Гонконг, ОАЕ та Мальдіви.

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Відомо, що верстат, який потрапив у Росію, був від марки Omax, а запчастини від Molex, WSI, KMT, AccuStream та H2O Jet.

Обладнання поставила російська компанія ТОВ "Енерджі Індастріз" з чисельністю співробітників на підприємстві, яка складає 3 людини.

Цікаво! Кошти компанії оцінюються в 18 тисяч рублів. Усе це свідчить про посередницьку діяльність без виробництва.

Водночас гідроабразивний верстат було куплено через компанію Yinuo Supply Chain Management Co., Ltd., зареєстровану в Гонконгу.

Для чого гідроабразивні верстати Вони використовуються для високоточного різання металу, включно з броньовими матеріалами.