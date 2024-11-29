Какие компании поставляют в Россию американские детали

По информации российских СМИ со ссылкой на The Insider, запрещенное оборудование американского производства поступает через такие страны, как Турция, Китай, Гонконг, ОАЭ и Мальдивы.

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Известно, что станок, который попал в Россию, был от марки Omax, а запчасти от Molex, WSI, KMT, AccuStream и H2O Jet.

Оборудование поставила российская компания ООО "Энерджи Индастриз" с численностью сотрудников на предприятии, которая составляет 3 человека.

Интересно! Средства компании оцениваются в 18 тысяч рублей. Все это свидетельствует о посреднической деятельности без производства.

В то же время гидроабразивный станок был куплен через компанию Yinuo Supply Chain Management Co., Ltd., зарегистрированную в Гонконге.

Для чего гидроабразивные станки Они используются для высокоточной резки металла, включая броневые материалы.