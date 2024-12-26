Росіяни купують люксові речі в обхід санкцій: які схеми вони придумали

Заможні росіяни винайшли спосіб обходу санкцій для придбання люксових брендів. Вони використовують мережі особистих покупців, перекупників і транскордонних контрабандистів.

Росіяни купують люксові речі попри санкції

У соціальних мережах активно працюють перекупники, які пропонують послуги як великим ритейлерам, так і приватним клієнтам у Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року європейські бренди зіткнулися із забороною продажів на російському ринку.

Важливо! ЄС встановив обмеження на експорт товарів люкс-сегмента вартістю понад 300 євро. Проте, попри це, росіяни продовжують купувати модні західні колекції через тіньовий ринок.

Дані митниці показують, що санкції спричинили перенаправлення торгівлі через країни, які не дотримуються цих обмежень.

Наприклад! У вересні до Росії було доставлено партію з понад 300 сумок Bottega Veneta, вартість яких у середньому становила 1 800 доларів. Відправлення здійснювалося через Дубай китайським посередником.

Як росіяни обходять санкції на брендові речі

Аналітики та митні органи повідомляють, що деякі бренди та російські імпортери адаптували свої стратегії, щоб уникнути потрапляння товарів під санкції.

Зауважте! За даними московської консалтингової компанії BC Real Estate, близько половини великих західних дизайнерських брендів, які працювали в Росії на початку 2020 року, залишаються доступними, і в країну продовжують постачати нові колекції.

Після введення санкцій діяльність посередників зазнала справжнього розквіту. Наприклад, один із покупців в Італії розповів, що щотижня відправляє в Росію від 10 до 20 посилок, заробляючи до 6 000 євро на комісійних.

Латвійські митники повідомили, що з початку року вони відмовили у пропуску 60 партій предметів розкоші, які були ввезені до Росії, більшість з яких мали штучно занижену вартість в митній декларації.

Цікаво! Посередники часто намагаються замаскувати вантажі як особисті покупки, наприклад, знімаючи бирки з сумок.