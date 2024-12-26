Россияне покупают люксовые вещи несмотря на санкции

В социальных сетях активно работают перекупщики, которые предлагают услуги как крупным ритейлерам, так и частным клиентам в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские бренды столкнулись с запретом продаж на российском рынке.

Важно! ЕС установил ограничения на экспорт товаров люкс-сегмента стоимостью более 300 евро. Однако, несмотря на это, россияне продолжают покупать модные западные коллекции через теневой рынок.

Данные таможни показывают, что санкции вызвали перенаправление торговли через страны, которые не придерживаются этих ограничений.

Например! В сентябре в Россию была доставлена партия из более 300 сумок Bottega Veneta, стоимость которых в среднем составляла 1 800 долларов. Отправка осуществлялась через Дубай китайским посредником.

Как россияне обходят санкции на брендовые вещи

Аналитики и таможенные органы сообщают, что некоторые бренды и российские импортеры адаптировали свои стратегии, чтобы избежать попадания товаров под санкции.

Заметьте! По данным московской консалтинговой компании BC Real Estate, около половины крупных западных дизайнерских брендов, которые работали в России в начале 2020 года, остаются доступными, и в страну продолжают поставлять новые коллекции.

После введения санкций деятельность посредников претерпела настоящий расцвет. Например, один из покупателей в Италии рассказал, что еженедельно отправляет в Россию от 10 до 20 посылок, зарабатывая до 6 000 евро на комиссионных.

Латвийские таможенники сообщили, что с начала года они отказали в пропуске 60 партий предметов роскоши, которые были ввезены в Россию, большинство из которых имели искусственно заниженную стоимость в таможенной декларации.

Интересно! Посредники часто пытаются замаскировать грузы как личные покупки, например, снимая бирки с сумок.