Великі світові комп'ютерні виробники покинули російський ринок. Це відкинуло росіян на багато років назад.

Росіяни знову самі складають комп'ютери

Великі світові постачальники комп'ютерів припинили роботу на російському ринку. Це відкинуло росіян до їхніх улюблених 90-х, коли доводилося замовляти саморобну техніку, бідкаються російські ЗМІ.

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Як показали підсумки 2023 року, аж 20% настільник ПК в Росії не належали до певного бренду, були зібрані з різних запчастин на ринку або в магазині. Роком раніше такі комп'ютери займали лише 11% на російському ринку.

Як повідомило джерело, близьке до одного з імпортерів техніки, загалом у Росії в 2023 році продали 260 тисяч самозбірних комп'ютерів, тобто вдвічі більше, ніж раніше. Відтак, дані про зростання частки саморобних комп'ютерів підтверджуються.

Кустарне збирання комп'ютерів було поширеною практикою на пострадянському просторі, а особливої популярності це явище набрало наприкінці 90-х – на початку 2000-х років. Місцеві аналітики кажуть, що з ноутбуками ситуація інакша, а локальні майстерні поки що дають раду зі зменшенням імпорту настільних ПК.

Також росіяни запевняють, що скласти комп'ютер самому – взагалі не проблема і жодним чином не впливає на ефективність техніки. Ба навіть більше, вони радіють, що інколи навіть вдається трішки зекономити. Окрім того, збірка при покупці дає бодай якусь гарантію, що запчастини будуть нові, а на російському ринку, де основою бізнес-стосунків є обман, це вкрай важливо.