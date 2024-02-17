Россияне снова сами собирают компьютеры

Крупные мировые поставщики компьютеров прекратили работу на российском рынке. Это отбросило россиян к их любимым 90-м, когда приходилось заказывать самодельную технику, жалуются российские СМИ.

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Как показали итоги 2023 года, аж 20% настольных ПК в России не принадлежали к определенному бренду, были собраны из различных запчастей на рынке или в магазине. Годом ранее такие компьютеры занимали лишь 11% на российском рынке.

Как сообщил источник, близкий к одному из импортеров техники, всего в России в 2023 году продали 260 тысяч самосборных компьютеров, то есть вдвое больше, чем раньше. Поэтому, данные о росте доли самодельных компьютеров подтверждаются.

Кустарная сборка компьютеров была распространенной практикой на постсоветском пространстве, а особую популярность это явление набрало в конце 90-х – начале 2000-х годов. Местные аналитики говорят, что с ноутбуками ситуация иная, а локальные мастерские пока справляются с уменьшением импорта настольных ПК.

Также россияне уверяют, что собрать компьютер самому – вообще не проблема и никоим образом не влияет на эффективность техники. Более того, они радуются, что иногда даже удается немного сэкономить. Кроме того, сборка при покупке дает хоть какую-то гарантию, что запчасти будут новые, а на российском рынке, где основой бизнес-отношений является обман, это крайне важно.