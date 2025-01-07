Подобные попытки уже наблюдались ранее: российские войска шли на штурм позиций ВСУ, используя только защищенные грузовики "Урал", а иногда даже "гольф-кары". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Для чего России "джихад-мобили"

Масштабирование кустарного производства свидетельствует об определенных новых тенденциях. Прежде всего, это может быть следствием сокращения поставок китайских транспортных средств, в частности Desertcross 1000. Другая вероятная причина – критический дефицит бронетехники из-за высоких потерь, которых несёт российская армия.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла уже более 9710 танков и 20189 бронемашин различных типов. Для сравнения, по информации The Military Balance 2022, перед началом вторжения Россия имела в строю около 3 тысяч танков и 11 тысяч бронемашин. По состоянию на начало 2024 года, эти показатели снизились до 1750 танков и 9 тысяч бронемашин.

Эти данные указывают на серьезное истощение технического ресурса российской армии. В то же время может прослеживаться попытка сохранить бронетехнику для возможной будущей "большой войны" с НАТО, что заставляет Россию прибегать к кустарным решениям вроде "джихад-мобилей".