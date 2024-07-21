Росіяни похизувалися "інновацією" у виробництві туалетного паперу, яку вкрали у шведів
Росіяни дійшли до імпортозаміщення якісного туалетного паперу. От тільки з'ясувалося, що вони вкрали технологію у європейців.
"Прорив" від росіян
Росіяни гучно хизуються тим, що розробили першу російську втулку для туалетного паперу, яка змивається. "Інновацію" здійснила "Архбум Тиссью Груп", яка робить туалетний папір Soffione.
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Росіяни хизуються, що "нова" технологія вперше розроблена саме ними. Однак, як майже у всіх випадках з "російськими інноваціями", ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.
Технологія вкрадена у шведів
Ще у 2022 році шведська компанія Essity заявляла, що за такою технологією папір роблять лише європейські фабрики. Минулого року компанія продала свій російський бізнес, а логістика змивних втулок була порушена.
Технологія запатентована, однак росіян від крадіжки це ніколи не стримувало.