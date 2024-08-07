В Росії блокують YouTube: у скільки це обійдеться економіці країни

Російська влада повідомила найбільших операторів зв'язку про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube. Надалі платформа взагалі стане недоступною в Росії, а це може дорого позначитися на російській економіці.

В Росії блокують YouTube

Як повідомляють російські ЗМІ, уповільнення виконується через спеціалізоване обладнання, контрольоване "Роскомнадзором".

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Це обмеження наразі стосується лише домашнього інтернету, а на мобільному інтернеті швидкість поки залишається нормальною, хоча певна деградація все ж є.

Швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного місяця – вже до 70%. Сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні.

Плани щодо подальших обмежень не розкриваються. Провайдер ОНС24 також попередив про можливе закриття доступу до всіх сервісів Google в Росії.

За попередніми підрахунками, один день блокування YouTube може обходитися економіці Росії у 2 мільярди рублів.