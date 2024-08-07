В России блокируют YouTube
Как сообщают российские СМИ, замедление выполняется через специализированное оборудование, контролируемое "Роскомнадзором".
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Это ограничение пока касается только домашнего интернета, а на мобильном интернете скорость пока остается нормальной, хотя определенная деградация все же есть.
Планы относительно дальнейших ограничений не раскрываются. Провайдер ОНС24 также предупредил о возможном закрытии доступа ко всем сервисам Google в России.
По предварительным подсчетам, один день блокировки YouTube может обходиться экономике России в 2 миллиарда рублей.