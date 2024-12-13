Російська вугільна промисловість падає: чому Путін вимагає її врятувати

Президент Росії Володимир Путін наказує вжити заходів щодо підтримки вугільних компаній. Наразі зараз вони зазначають мільярдних збитків та можуть опинитися на порозі масових банкрутств.

Експорт російського вугілля падає

Міністр енергетики Сергій Цивільов, з посиланням на російські ЗМІ, пакет допомоги для вугільників доручили зробити у найкоротші терміни.

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Крім того, окремим питанням стала ще програма соціально-економічного розвитку Кузбасу, який є головним вугільним регіоном Росії. На нього припадає 60% видобутку кам'яного вугілля та 80% – коксівного.

Сукупний вугільний експорт з Росії в січні – липні просів на 11,4% – до 112,6 мільйона тонн,

Водночас у липні видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 мільйона тонн, що став найнижчим із часів пандемії.

А частка збиткових вугільних підприємств перевищила 52%,

Також постачання до Китаю просіли на 8% у першому півріччі.

Нагадуємо, що Китай, який є найбільшим покупцем російського вугілля на світовому ринку, скоротив імпорт вугілля з Росії.