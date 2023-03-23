У Росії майже 900 компаній подали позов на Google

У Росії 885 компаній подали заяви щодо несплати послуг за розміщення реклами на "дочку" американської компанії Google. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на позов про банкрутство ТОВ "Гугл".

Заяви компаній у Росії на Google

Сума вимог кредиторів в реєстрі третьої черги складає 105 мільйонів рублів. Більшість позовів пов'язані з несплатою послуг із розміщення реклами.

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Заяви про включення своїх вимог до позову подали: медіаструктури "Російська газета", "Росбизнесконсалтинг", "Коммерсант" та інші.

Банкрутство Google

У червні 2022 року "дочка" Google ТОВ "Гугл" подала заяву про банкрутство. Компанію зобов'язали виплатити 28,3 мільярда рублів штрафів, з яких тільки 62 мільйони рублів були сплачені добровільно, а понад 8,7 мільярда рублів були стягнуті приставами.

Також грудні 2021 року компанія отримала штраф у розмірі 7,2 мільярда рублів за те, що не видалила забороненої інформації. За пів року цей штраф зріс на 0,5 мільярдів рублів через виконавчий збір.

Офіційний курс долара до рубля згідно з даними російського Центробанку складає – 76,95 рубля.