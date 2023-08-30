Не зможуть їсти навіть дешевої локшини: в росіян проблеми з виробництвом "Дошираку"

Вже незабаром росіяни можуть залишитися без одного з найпопулярніших продуктів. Виробництво "Дошираку" опинилося на межі колапсу.

Скоро навіть локшина швидкого приготування може стати для росіян дефіцитним товаром. ЗМІ окупантів бідкаються про великі проблеми із виробництвом продукту, на якому тримається велич окупантів.

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"Доширак" може зникнути з полиць магазинів росіян

Росіянам пояснюють, що "Доширак", один із їхніх найпопулярніших продуктів, може стати недоступним на ринку. Причин цьому декілька: падіння рубля, скорочення відвантажень, а головний – дефіцит робочої сили.

На виробництві у Саратовській області здебільшого працювали мігранти з Середньої Азії. Через падіння курсу валюти ті зрозуміли, що особливих статків у Росії не наживеш, та почали масово звільнятися.

Ці люди їдуть на заробітки до Казахстану та Південної Кореї. Адже заробляти там їм вигідніше,

– бідкаються російські медіа.

Через це займатися виробництвом дешевої локшини просто немає кому. Товар, який вже зробили, постачають у великі торгові мережі, але й там скоро виникнуть проблеми.

Постачальники почали обурюватися, але їм відповіли у стилі, який вони обожнюють: "Все буде добре, потрібно трішки почекати". Виробник обіцяє налагодити ситуацію до жовтня, але не уточнив, де він зможе взяти велику кількість дешевої робочої сили.