Скоро даже лапша быстрого приготовления может стать для россиян дефицитным товаром. СМИ окупантов жалуются на большие проблемы с производством продукта, на котором держится величие оккупантов.

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"Доширак" может скрыться с полок магазинов россиян

Россиянам объясняют, что Доширак, один из их самых популярных продуктов, может стать недоступным на рынке. Причин тому несколько: падение рубля, сокращение отгрузок, а главный – дефицит рабочей силы.

На производстве в Саратовской области в основном работали мигранты из Средней Азии. Из-за падения курса валюты те поняли, что особого состояния в России не наживешь, и начали массово увольняться.

Эти люди едут на заработки в Казахстан и Южную Корею. Ведь зарабатывать там им выгоднее,

– жалуются российские медиа.

Поэтому заниматься производством дешевой лапши просто некому. Товар, который уже сделали, поставляют в крупные торговые сети, но там скоро возникнут проблемы.

Поставщики начали возмущаться, но им ответили в стиле, который они обожают: "Все будет хорошо, нужно немного подождать". Производитель обещает наладить ситуацию до октября, но не уточнил, где он сможет взять большое количество дешевой рабочей силы.