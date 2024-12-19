В Росії на межі банкрутства кожен четвертий ТЦ

Приблизно 25% торговельних центрів в Росії перебувають на межі банкрутства через зростання витрат і посилення конкуренції з боку онлайн-платформ. Якщо поточні тенденції збережуться, ці торгові центри можуть закрити вже у 2025 році.

Причини банкрутства

The Moscow Times пише, що у 2024 році торговельні центри зазнали значного падіння доходів, насамперед через вихід кількох великих іноземних орендарів у зв'язку з початком війни в Україні, інформує 24 Канал.

Дивіться також Вперше від початку вторгнення: Україна перемагає Росію в економічній війні

Крім того, фінансові труднощі посилилися через стрімке зростання відсоткових ставок за комерційними кредитами, що стало прямим наслідком монетарної політики Центрального банку.

ТЦ проблемно закривати наявні кредити і їм зовсім недоступні нові. Відтак, виникають проблеми як з прибутковістю, так і з можливостями підтримувати будівлі в належному стані, проводити реконцепцію,

– цитує видання керуючого директора російської Ради торговельних центрів (СТЦ) Олега Войцеховського.

Не "тягнуть" податків

Також росіяни наводять слова віце-президента СТЦ Павла Люліна, який говорить про істотне зростання податкового навантаження торгових центрів.

Наразі приблизно 50% доходів, які генерують торгові центри, спрямовуються на сплату різних податків. До них належать податок на додану вартість (ПДВ), соціальні внески та податок на нерухомість.