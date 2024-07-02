Таксі – звична справа для цивілізованого світу. Однак росіяни вирішили йти своїм "особливим" шляхом, до якого, виявляється, в них інколи з'являються претензії.

Нове "досягнення" росіян

Росіяни можуть похизуватися черговим економічним проривом. Вартість послуг таксі виросла на 30%, що більш ніж втричі за показник інфляції. Тепер за кілометр поїздки їм потрібно платити понад 40 рублів.

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Цей стрибок ціни зафіксували лише в піврічному вимірі, і є підозра, що ситуація буде погіршуватися. Середній чек на поїздку тепер складає близько 350 рублів, показник виріс більш ніж на 20%.

Це ще лише початок

Російські аналітики, які знамениті своїм позитивом щодо російського ринку, тішать місцевих мешканців тим, що вже до кінця року ціна поїздок на таксі виросте ще на 30%. Минулого року показник вже сягнув 10-річного максимуму, однак на цьому там вирішили не зупинятися.

Місцеві сервіси бідкаються на закон про таксі, відсутність водіїв та високу ціну страхування.