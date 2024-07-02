Новое "достижение" россиян

Россияне могут похвастаться очередным экономическим прорывом. Стоимость услуг такси выросла на 30%, что более чем втрое больше показателя инфляции. Теперь за километр поездки им нужно платить более 40 рублей.

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Этот скачок цены зафиксировали только в полугодовом измерении, и есть подозрение, что ситуация будет ухудшаться. Средний чек на поездку теперь составляет около 350 рублей, показатель вырос более чем на 20%.

Это еще только начало

Российские аналитики, которые знамениты своим позитивом относительно российского рынка, радуют местных жителей тем, что уже до конца года цена поездок на такси вырастет еще на 30%. В прошлом году показатель уже достиг 10-летнего максимума, однако на этом там решили не останавливаться.

Местные сервисы жалуются на закон о такси, отсутствие водителей и высокую цену страхования.