Через мобілізацію та ВПК: російський бізнес скаржиться на відсутність робочої сили

На російських підприємствах зафіксували брак кадрів. Бізнес не має уявлення, як буде покривати дефіцит працівників.

Російському бізнесу бракує працівників

У першому кварталі 2024 року у Росії забезпеченість кадрами впала до історичного мінімуму. Компанії відкривають все нові й нові вакансії, однак відгуків вкрай мало.

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Як повідомили російським відомствам місцеві підприємства, проблема нестачі персоналу поволі набирає критичних обертів. Найбільше людей бракує обробним підприємствам, які роблять товари інвестиційного та споживчого призначення.

У другому кварталі російський бізнес планує активно відкривати вакансії, але вони скептично ставляться до реальної можливості їх закрити. Рівень безробіття дуже низький, а кількість вакансій зрівнялася з пропозицією робочої сили.

Головна причина дефіциту кадрів – мобілізація до армії окупантів. Також серед факторів називають збільшення робочої сили у ВПК, негативній демографії та втечі людей з країни.

Російський бізнес готовий брати людей без навичок, пропонує роботу студентам, пенсіонерам та мігрантам. Старшим працівникам, які мають досвід та хочуть йти на пенсію, пропонують покращені умови, аби уникнути катастрофи.

Раніше повідомлялося, що вперше за два роки обвалився експорт товарів з Китаю до Росії.