Российскому бизнесу не хватает работников

В первом квартале 2024 года в России обеспеченность кадрами упала до исторического минимума. Компании открывают все новые и новые вакансии, однако отзывов крайне мало.

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Как сообщили российским ведомствам местные предприятия, проблема нехватки персонала медленно набирает критические обороты. Больше всего людей не хватает обрабатывающим предприятиям, которые делают товары инвестиционного и потребительского назначения.

Во втором квартале российский бизнес планирует активно открывать вакансии, но они скептически относятся к реальной возможности их закрыть. Уровень безработицы очень низкий, а количество вакансий сравнялось с предложением рабочей силы.

Главная причина дефицита кадров – мобилизация в армию оккупантов. Также среди факторов называют увеличение рабочей силы в ВПК, негативной демографии и бегства людей из страны.

Российский бизнес готов брать людей без навыков, предлагает работу студентам, пенсионерам и мигрантам. Старшим работникам, которые имеют опыт и хотят идти на пенсию, предлагают улучшенные условия, чтобы избежать катастрофы.

Ранее сообщалось, что впервые за два года обвалился экспорт товаров из Китая в Россию.