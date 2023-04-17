У Росії відкрили новий магазин "IKEA", але є один дуже цікавий нюанс

Росія продовжує шукати альтернативи відомим іноземним брендам, які покинули її ринок після початку повномасштабного нападу на Україну у лютому 2022 року. Але ми всі розуміємо, що роблять вони це у своїй звичній манері.

У центрі уваги опинився бренд IKEA. Точніше про його так званий замінник для Росії.

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На Росії відкрили "аналог" IKEA

Повідомляють, що товари виробників, з якими працювала компанія IKEA, будуть продавати у мережі магазинів під назвою "Swed house". Попри найменування, це не компанія зі Швеції, як можна було б припустити. Насправді бренд зареєстрований у "дружній" для Росії країні – Білорусі. Наразі йдеться про план з відкриттям 10 магазинів на території держави-агресорки.

Справжня IKEA після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія оголосила про вихід з ринку агресора. Відповідну заяву зробили

Ба більше, ця популярна у світі корпорація, яка спеціалізується на розробці та продажу швидко збірних меблів, кухонної техніки та аксесуарів для дому, також заявила про продаж власних виробничих потужностей на території держави-агресорки. Про продаж останнього такого майданчика стало відомо наприкінці березня. Раніше також повідомляли, що компанія зі Швеції відмовилася виплачувати компенсації працівникам російських фабрик.