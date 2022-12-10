Крім того, росіяни забажали від IKEA гарантій збереження робочих місць при переході російських активів компанії до іншого власника, а також фінансових бонусів наприкінці року. Відмову шведського ритейлера гарантувати будь-що з переліку вимог опублікувала одна із російських профспілок, передає Бізнес 24.

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IKEA відмовилась задовольнити вимоги російських працівників

Близько 510 співробітників фабрик "ИKEA Тихвин" та "ИКЕА Вятка" 5 грудня підписали петицію і направили її керівництву головного офісу шведського ритейлера. Росіяни вимагали гарантувати збереження робочих місць упродовж 12 місяців, коли IKEA закриє угоду про продаж російських фабрик новому власнику.

Разом з тим, працівники просили виплатити кожному з них одноразову компенсацію розміром не менше ніж 50 тисяч рублів, а також бонуси "Спасибо" за 2022 рік, – це одноразова виплата надбавок наприкінці року до пенсійних накопичень співробітників ритейлера, яку раніше скасували.

При цьому, якщо зберегти їхні робочі місця при переході фабрик під керівництво нової компанії не вдасться, росіяни вимагали гарантувати виплату допомоги у розмірі семи щомісячних зарплат.

З жалем повідомляємо вам, що не можемо задовольнити або щось пообіцяти по жодній з ваших вимог,

– процитували відповідь IKEA на петицію у профспілці "ИКЕА Тихвин".

Нагадаємо, що у березні IKEA припинила роботу у Росії та Білорусі на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. При цьому, шведський ритейлер зберіг зарплати російським працівникам на кілька місяців наперед.

У червні IKEA заявила про продаж російських фабрик та пошук покупця для них. У серпні ритейлер приступив до ліквідації російського підрозділу, а у жовтні звільнив 10 тисяч російських працівників.

До слова, у середині листопада шведський меблевий гігант заявив, що до початку 2023 року планує закрити угоду про продаж своїх останніх активів у Росії й таким чином повністю вийти з ринку країни-агресорки.