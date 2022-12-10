Кроме того, россияне захотели от IKEA гарантий сохранения рабочих мест при переходе российских активов компании к другому владельцу, а также финансовых бонусов в конце года. Отказ шведского ритейлера гарантировать что-либо из перечня требований опубликовал один из российских профсоюзов, передает Бизнес 24.

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IKEA отказалась удовлетворить требования российских работников

Около 510 сотрудников фабрик "ИKEA Тихвин" и "ИКЕА Вятка" 5 декабря подписали петицию и направили ее руководству головного офиса шведского ритейлера. Россияне требовали гарантировать сохранение рабочих мест в течение 12 месяцев, когда IKEA закроет сделку о продаже российских фабрик новому владельцу.

Вместе с тем работники просили выплатить каждому из них одноразовую компенсацию размером не менее 50 тысяч рублей, а также бонусы "Спасибо" за 2022 год, – это единовременная выплата надбавок в конце года к пенсионным накоплениям сотрудников ритейлера, которую ранее отменили.

При этом, если сохранить их рабочие места при переходе фабрик под руководство новой компании не удастся, россияне требовали гарантировать выплату помощи в размере семи ежемесячных зарплат.

С сожалением сообщаем вам, что не можем удовлетворить или что-то пообещать ни по одному из ваших требований,

– процитировали ответ IKEA на петицию в профсоюзе "ИКЕА Тихвин".

Напомним, что в марте IKEA прекратила работу в России и Беларуси на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. При этом, шведский ритейлер сохранил зарплаты российским работникам на несколько месяцев вперед.

В июне IKEA заявила о продаже российских фабрик и поиске покупателя для них. В августе ритейлер приступил к ликвидации российского подразделения, а в октябре уволил 10 тысяч российских сотрудников.

К слову, в середине ноября шведский мебельный гигант заявил, что к началу 2023 года планирует закрыть сделку о продаже своих последних активов в России, и таким образом полностью выйти из рынка страны-агрессора.